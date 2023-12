Agencias de la ONU multiplican pedidos de alto al fuego en Gaza

GINEBRA – El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, imploró de nuevo este martes 19 que las partes implicadas en la guerra en la Franja de Gaza atiendan el llamado a un alto el fuego sostenible.

“El llamamiento a un alto el fuego, por motivos humanitarios y de derechos humanos, es cada día más fuerte y debe ser atendido”, dijo Türk en esta ciudad suiza, mientras en Nueva York el Consejo de Seguridad de la ONU buscaba consensos sobre acciones posibles ante la crisis humanitaria en el territorio palestino.

Al describir “el sufrimiento intenso” de los 2,3 millones de habitantes de Gaza, Türk destacó que “más de 19 400 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, han sido asesinados desde el 7 de octubre de 2023. Se cree que varios miles más están enterrados bajo los escombros”.

Gaza ha sido intensamente bombardeada por Israel durante 10 semanas como respuesta a la incursión de milicianos del palestino Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el sur israelí, lo que costó la vida a unas 1200 personas, y otras 240 fueron tomadas como rehenes.

El Ministerio de Salud gazatí, en manos de Hamás, y las agencias de la ONU, agregan a las cifras de fallecidos que más de 52 000 personas han resultado heridas, y casi dos millones debieron dejar sus hogares -40 000 edificios destruidos- para buscar refugio, todo ello en un territorio de apenas 365 kilómetros cuadrados.

Türk deploró que a medida que las hostilidades aumentan –miliciano de Hamás y soldados de Israel combaten entre las ruinas-, crece la cantidad de civiles acorralados hacia la cerrada frontera con Egipto, bajo el fuego de bombardeos aéreos y navales.

También en medio de disparos de tanques, ataques de francotiradores y lanzamiento indiscriminado de cohetes por parte de grupos armados palestinos contra Israel.

Dijo que las fuerzas israelíes continúan emitiendo órdenes de evacuación de manera confusa y contradictoria, y los palestinos “están siendo obligados a desplazarse a áreas cada vez más pequeñas, mientras las operaciones militares continúan acercándose. Simplemente no les queda ningún lugar en Gaza adonde ir”.

En el norte de la Franja “se estima que 100 000 civiles permanecen completamente aislados de los esfuerzos de socorro y demasiado asustados para moverse en medio de los incesantes bombardeos, las patrullas de tanques y el miedo a los francotiradores. Están atrapados en un infierno”, dijo Türk.

Su oficina (Acnudh) además documenta denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y homicidios ilegítimos, incluso en escuelas y hospitales del norte de Gaza, durante operaciones realizadas por las fuerzas israelíes.

“Las acusaciones de violaciones de las leyes de la guerra deben investigarse inmediata y exhaustivamente, los responsables de tales actos deben rendir cuentas y se debe hacer justicia”, dijo Türk.

Por su parte, el portavoz de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), quien acaba de regresar de la zona de conflicto, informó que en las últimas 48 horas el mayor hospital que queda en Gaza, el Al Nasser de la ciudad de Jan Yunis, en el sur, fue bombardeado dos veces.

Ese hospital “no solo alberga a un gran número de niños que ya habían resultado gravemente heridos en los ataques contra sus hogares, sino a cientos de mujeres y niños que buscan ponerse a salvo”, dijo Elder.

Los niños heridos que se enfrentan a la pérdida de seres queridos se han visto obligados a trasladarse una y otra vez, explicó Elder. “¿Adónde van los niños y sus familias? No están seguros en los hospitales. No están seguros en los refugios. Y desde luego no están seguros en las llamadas zonas ‘seguras’”, remarcó.

Agregó que mientras sufren bajo los ataques aéreos y de artillería, “la falta de alimentos, agua, refugio y saneamiento sigue poniendo en peligro la vida de los niños. Si no se produce un alto el fuego, las muertes de niños a causa de enfermedades superarán a las causadas por los bombardeos”.

Finalmente, de los 36 hospitales que había en Gaza solo permanecen ocho funcionando -según la Organización Mundial de la Salud (OMS)- “y están desbordados de niños y sus padres con espantosas heridas de guerra. Unos 100 niños han perdido una o ambas piernas”, dijo Elder.

La portavoz de la OMS, Margaret Harris, añadió que el personal de la entidad en Gaza reportó que ni siquiera podía caminar por las salas de urgencias “por miedo a pisar a la gente que yace en el suelo con fuertes dolores y pide comida y agua”.

Para Harris “la situación es inconcebible, y es increíble que el mundo permita que esto continúe”.

A-E/HM