Biden, negacionista del genocidio y «facilitador en jefe» de crímenes de guerra de Israel

SAN FRANCISCO, Estados Unidos – Durante tres semanas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha desempeñado un papel clave en el respaldo a los crímenes de guerra de Israel, mientras se promociona a sí mismo como un compasivo defensor de la moderación. Esa pretensión es una tontería letal mientras Israel persiste en la matanza masiva de civiles en Gaza.

Las mismas normas cruciales que condenaron plenamente los asesinatos de civiles israelíes cometidos por Hamás el 7 de octubre deberían aplicarse a los continuos asesinatos de Israel, que ya se han cobrado la vida de al menos varias veces más civiles palestinos. E Israel no ha hecho más que empezar.

«Necesitamos un alto el fuego inmediato», escribió la congresista Rashida Tlaib en un correo electrónico, «pero la Casa Blanca y el Congreso siguen apoyando incondicionalmente las acciones genocidas del gobierno israelí.»

Ese apoyo incondicional convierte a Biden y a la gran mayoría del Congreso en cómplices directos del asesinato en masa y el genocidio, definido como «la matanza deliberada de un gran número de personas de una nación o grupo étnico concreto con el objetivo de destruir esa nación o grupo».

La definición se ajusta claramente a las palabras y los hechos de los dirigentes de Israel.

«Hasta ahora, Israel ha lanzado aproximadamente 12 000 toneladas de explosivos sobre Gaza y, al parecer, ha matado a varios altos mandos de Hamás, pero la mayoría de las víctimas han sido mujeres y niños», resumía la revista Time a fines de la última semana de octubre.

El ejército de Israel ha estado masacrando sin pudor a civiles en casas, tiendas, mercados, mezquitas, campos de refugiados e instalaciones sanitarias. Imagínense lo que puede esperarse ahora que las comunicaciones entre Gaza y el mundo exterior son aún menos posibles.

Para los periodistas que cubren en el lugar, estar sobre el terreno en Gaza es muy peligroso; el asalto de Israel ya ha matado al menos a 29 periodistas. Para el gobierno israelí, cuantos menos periodistas vivan en Gaza, mejor; la dependencia de los medios de comunicación de los boletines, las conferencias de prensa y las entrevistas israelíes es ideal.

Los marcos de referencia proisraelíes y la elección de palabras son habituales en los principales medios de comunicación estadounidenses. Sin embargo, algunos reportajes excepcionales han arrojado luz sobre la crueldad despiadada de las acciones de Israel en Gaza, donde viven 2,2 millones de personas.

Por ejemplo, el 28 de octubre, PBS News Weekend ofreció una visión de la realidad humana cuando Israel inició un asalto terrestre al tiempo que intensificaba sus bombardeos sobre Gaza. «Cuando las operaciones terrestres israelíes se intensificaron, de repente se cortó la señal telefónica y de Internet», informó la corresponsal Leila Molana-Allen.

«Así que, la gente de Gaza, sin voz durante toda la noche mientras estaban bajo estos intensos bombardeos. La gente no podía llamar a las ambulancias, y hemos oído esta mañana que los conductores de ambulancias estaban parados en puntos elevados en todo momento, tratando de ver dónde estaban las explosiones, para poder conducir directamente allí”, explicó.

Y añadió: “La gente no podía comunicarse con sus familias para ver si estaban bien. Gente que esta mañana decía ‘hemos estado sacando niños de entre los escombros con nuestras propias manos porque no podemos pedir ayuda'».

Mientras los habitantes de Gaza «están sometidos a uno de los bombardeos más intensos que hemos visto nunca», destacó Molana-Allen, no tienen ningún lugar seguro al que ir. «Aunque se les sigue diciendo que se desplacen al sur, de hecho la mayoría de la gente no puede llegar al sur porque no tienen combustible para sus coches, no pueden viajar, e incluso en el sur continúan los bombardeos», explicó.

Paralelamente, Biden ha seguido expresando públicamente su apoyo inequívoco a lo que está haciendo Israel. Después de que hablara con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la última semana de octubre, la Casa Blanca emitió un comunicado sin la más mínima mención a la preocupación por lo que los bombardeos de Israel estaban infligiendo a los civiles.

En su lugar, decía el comunicado, «el presidente reiteró que Israel tiene todo el derecho y la responsabilidad de defender a sus ciudadanos del terrorismo y de hacerlo de forma coherente con el derecho internacional humanitario.»

El apoyo de Biden a la continuación de la carnicería en Gaza tiene su contrapartida en el Congreso. Cuando Israel comenzó su cuarta semana de aterrorizar y matar, solo 18 miembros de la Cámara estaban en la lista de legisladores copatrocinadores de la H.Res. 786, «Llamando a una inmediata desescalada y alto el fuego en Israel y la Palestina ocupada». Todos esos 18 copatrocinadores son personas de color.

Mientras Israel mata a un gran número de civiles palestinos cada día -y claramente tiene la intención de matar a muchos miles más- podemos ver cómo se les caen las máscaras «progresistas» a numerosos miembros del Congreso que permanecen cobardemente congelados en el conformismo político.

«En un tiempo oscuro», escribió el poeta Theodore Roethke, «el ojo comienza a ver».

