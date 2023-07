El edulcorante artificial es posiblemente cancerígeno

GINEBRA – El aspartamo, un edulcorante artificial que se usa en los refrescos, es “posiblemente cancerígeno para los humanos”, aunque la dosis diaria considerada libre de riesgos permanece sin cambios, de acuerdo con una evaluación divulgada este viernes 14 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Las revisiones del aspartamo han indicado que, aunque la seguridad no es una preocupación importante en las dosis comúnmente utilizadas, se han descrito efectos potenciales y deben investigarse mediante más y mejores estudios», dijo Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición, Salud y Desarrollo de la OMS

Ese edulcorante se encuentra en refrescos o gaseosas “dietéticas” o “ligeras”, en chicles o gomas de mascar, gelatinas, helados, productos lácteos como el yogur, cereales de desayuno, papas fritas saborizadas, dentífricos y medicamentos como pastillas para la tos y vitaminas masticables.

La OMS indicó que puede seguir consumiéndose –se usan comúnmente para endulzar el café o el té-, pero la dosis diaria recomendada es de un máximo de 40 miligramos por kilo (mg/kg) de peso corporal.

Según tres estudios analizados por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, se han identificado efectos perjudiciales como el cáncer de hígado en humanos o animales, “pero habrá que realizar más investigaciones”, indicó la OMS.

El aspartamo es un edulcorante no calórico, de 150 a 200 veces más dulce que el azúcar, descubierto en 1965 por la farmacéutica estadounidense G. D. Searle and Company, y se comercializa bajo marcas como NutraSweet, Natreen y Canderel.

Esta es la primera vez que este aditivo alimentario es evaluado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es parte de la OMS.

“Si hay que elegir entre una cola con edulcorante y una cola con azúcar, creo que se debería considerar una tercera opción: beber agua”: Francesco Branca.

“No estamos aconsejando a las empresas que retiren los productos ni estamos recomendando a los consumidores que dejen de consumir por completo. Solo aconsejamos un poco de moderación”, precisó Branca.

La agencia de investigación clasificó al aspartamo como posiblemente cancerígeno para los seres humanos basándose en evidencia limitada de cáncer, específicamente para el carcinoma hepatocelular, que es un tipo de cáncer de hígado.

La evidencia de cáncer en animales de laboratorio también fue limitada, al igual que la evidencia relacionada con posibles mecanismos de carcinogenicidad.

Otro estudio conjunto realizado por la OMS y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) afirma no haber identificado “razón suficiente” para cambiar la recomendación de consumo.

Para un adulto de 70 kilos no más de nueve latas de refresco al día, por ejemplo, y no más de tres para un niño de 30 kilos. Ese umbral supone que no hay otras ingestas de otras fuentes de alimentos.

La identificación de peligros por la agencia investigadora de la OMS se aprecia como primer paso para comprender la carcinogenicidad de un agente, al identificar sus propiedades específicas y su potencial para causar daño, es decir, cáncer.

El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. Cada año, una de cada seis personas muere de cáncer, recodó la OMS.

Branca apuntó que “la ciencia continúa desarrollándose para evaluar posibles factores iniciadores o facilitadores del cáncer, con la esperanza de reducir estos números y el número de víctimas”.

“Si hay que elegir entre una cola con edulcorante y una cola con azúcar, creo que se debería considerar una tercera opción: beber agua”, concluyó Branca.

A-E/HM