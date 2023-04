Legisladores de EEUU despojan a China del estatus de «nación en desarrollo”

NACIONES UNIDAS – Mientras en las Naciones Unidas surgen crecientes señales de una nueva Guerra Fría, Estados Unidos continúa su conflicto verbal con la República Popular China (RPC) y acaba de dar un paso más.

La rivalidad, que se extiende desde Rusia y Taiwán hasta Irán y Myanmar -donde los dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se encuentran en lados opuestos de conflictos políticos o militares- ha desencadenado ahora una batalla semántica.

China, descrita como la segunda mayor economía del mundo, junto a Estados Unidos, ¿se puede realmente calificar como una «nación en desarrollo»?

El 27 de marzo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por unanimidad un proyecto de ley que ordena al secretario de Estado, Antony Blinken, despojar a la RPC de su estatus de «país en desarrollo» en las organizaciones internacionales.

La nueva ley, titulada directamente como La RPC no es un País en Desarrollo, fue aprobada por esa cámara baja con una abrumadora votación de 415 a 0. La ley establece que “Debe ser política de Estados Unidos”:

(1) Oponerse a que la República Popular China sea calificada o tratada como país en desarrollo en cualquier tratado o acuerdo internacional del que Estados Unidos sea parte;

(2) oponerse a que la República Popular China sea calificada o tratada como país en desarrollo en cada organización internacional de la que Estados Unidos sea miembro; y

(3) perseguir el etiquetado o tratamiento de la República Popular China como país de renta media-alta, país de renta alta o país desarrollado en cada organización internacional de la que Estados Unidos sea miembro.

En las Naciones Unidas, China está estrechamente aliada con el Grupo de los 77 (G77), la mayor coalición de «países en desarrollo», un grupo creado en 1964 con 77 miembros y que actualmente cuenta con 134.

Como China no es miembro formal del G77, el grupo se describe a sí mismo como «El G77 y China» o «El G77 más China».

El embajador Anwarul K. Chowdhury, ex representante permanente de Bangladesh ante la ONU y exsecretario general adjunto del foro mundial, declaró a IPS que la definición de un país en desarrollo es un reto complejo.

No existe un marco establecido o una carta para definir un «país en desarrollo», señaló.

Según el respetado economista Jeffrey Sachs, la actual división entre el mundo desarrollado o del Norte industrializado y el mundo en desarrollo o del Sur es en gran medida un fenómeno del siglo XX. Algunos economistas subrayan que el etiquetado binario de los países no es «ni descriptivo ni explicativo».

Para el sistema de la ONU, el G77, que constituye la plataforma colectiva de negociación de los países del Sur Global, es en realidad sinónimo de naciones que se identifican como “países en desarrollo, países menos adelantados (PMA), países en desarrollo sin litoral y pequeños Estados insulares en desarrollo (Peid)”.

Todos ellos son subgrupos de países en desarrollo y pertenecen al G77, señaló Sachs.

El G77 fue creado en 1964 por 77 países en desarrollo, signatarios de la «Declaración Conjunta» emitida al final de la primera sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), celebrada en Ginebra.

“Aunque los miembros del G77 han aumentado a 134 países, el nombre original se mantuvo debido a su importancia histórica. Los países en desarrollo tienden a tener algunas características en común, a menudo debido a sus historias o geografías”, dijo Chowdhury, quien ha presidido comisiones de la Asamblea General y grupos de trabajo del G77.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

En octubre de 1997, recordó, China se unió al G77 manteniendo su identidad especial al proponer la nomenclatura como “G77 y China”. China alinea sus posiciones sobre las cuestiones económicas y sociales mundiales con las posiciones del G77 a efectos de negociación.

Siendo el mayor grupo negociador de las Naciones Unidas, y en vista de la reciprocidad de sus preocupaciones comunes, no se espera que el G77 acepte separar a China de los actuales acuerdos de colaboración.

“Y más aún, si la presión viene de la delegación de Estados Unidos, en vista de la reciente resolución de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, para quitar la categorización de China como país en desarrollo”, consideró Chowdhury.

En un blog del Banco Mundial, Tariq Khokhar, editor de Datos Globales y científico sénior de Datos, y Umar Serajuddin, gerente del Grupo de Datos de Desarrollo del Banco Mundial, recuerdan que el FMI, en las «Perspectivas de la Economía Mundial», clasifica actualmente a 37 países como «Economías Avanzadas» y a todos los demás como «Mercados Emergentes y Economías en Desarrollo», según el Anexo Estadístico del informe.

La institución señala que «esta clasificación no se basa en criterios estrictos, económicos o de otro tipo» y que se hace para «facilitar el análisis proporcionando un método razonablemente significativo de organizar los datos».

Las Naciones Unidas no tienen una definición formal de los países en desarrollo, pero siguen utilizando el término con fines de seguimiento y clasifican a 159 países como países en desarrollo, argumentan los autores.

Según la clasificación actual de la ONU, toda Europa y América del Norte, junto con Japón, Australia y Nueva Zelanda, se clasifican como regiones desarrolladas, y todas las demás regiones son regiones en desarrollo.

La ONU mantiene una lista de «países menos desarrollados» que se definen teniendo en cuenta el ingreso nacional bruto por persona, así como medidas de capital humano y vulnerabilidad económica.

Aunque no se está registrada la primera vez que se utilizó la expresión «mundo en desarrollo», no se ha definido de forma coherente ni precisa a qué se refiere coloquialmente: el grupo de países a los que les va relativamente mal y de forma similar en las mediciones sociales y económicas, y esta «definición» no se ha actualizado.

El Banco Mundial se ha referido durante muchos años a los «países de renta baja y media» como «países en desarrollo» por comodidad en sus publicaciones, pero aunque esta definición fuera razonable en el pasado, cabe preguntarse si sigue siéndolo y si se justifica una definición más precisa.

En su nueva ley, la Cámara de Representantes de Estados Unidos dice que «a más tardar 180 días después de la fecha de promulgación de esta ley, el secretario de Estado presentará a los comités correspondientes del Congreso un informe en el que se identifiquen todas las negociaciones de tratados en curso en las que:

(A) En cualquier organización internacional de la que Estados Unidos y la República Popular China sean miembros, el secretario, en coordinación con los jefes de otras agencias y departamentos federales, según sea necesario, procurará:

-(1) cambiar el estatus de la República Popular China de país en desarrollo a país de renta media alta, país de renta alta o país desarrollado, si existe un mecanismo en dicha organización para realizar dicho cambio de estatus;

-(2) proponer el desarrollo de un mecanismo descrito en el párrafo (1) para cambiar el estatus de la República Popular China en dicha organización de país en desarrollo a país desarrollado; o

-(3) independientemente de los esfuerzos realizados de conformidad con los párrafos (1) y (2), trabajar para garantizar que la República Popular de China no reciba un trato preferente o asistencia dentro de la organización como resultado de tener el estatus de país en desarrollo.

(B) El presidente puede renunciar a la aplicación de la subsección (a) con respecto a cualquier organización internacional si el presidente notifica a los comités apropiados del Congreso, a más tardar 10 días antes de la fecha en que la renuncia entrará en vigor, que dicha renuncia es en el interés nacional de los Estados Unidos.

Durante el debate, el representante Young Kim, un republicano por el estado de California, remarcó: «La República Popular China es la segunda economía más grande del mundo, con un 18,6 % de la economía global”.

“Su economía solo es superada por la de Estados Unidos. Estados Unidos es tratado como un país desarrollado, y la RPC también debería serlo», insistió Kim. “Y (Estados Unidos) también es tratado como un país de altos ingresos en tratados y organizaciones internacionales, por lo que China también debería ser tratada como un país desarrollado”, añadió.

“Sin embargo, la República Popular China está clasificada como país en desarrollo, y utiliza esta condición para manipular el sistema y perjudicar a los países que realmente lo necesitan», se quejó.

Chowdhury explicó que el Banco Mundial, como parte de las instituciones de Bretton Woods, clasifica las economías del mundo en cuatro grupos, en función de la renta nacional bruta por persona: países de renta alta, media-alta, media-baja y baja.

En 2015, el Banco Mundial declaró que la categorización «mundo en desarrollo/desarrollado» había perdido relevancia y que eliminaría gradualmente “el uso de ese descriptor”.

En su lugar, sus informes presentarán agregaciones de datos por regiones y grupos de renta.

T: MF / ED: EG