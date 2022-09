La mitad de los centros de salud en el mundo carecen de higiene

GINEBRA – La mitad de los establecimientos de salud que hay en el mundo carecen de aseos y servicios básicos de higiene con agua y jabón o desinfectante hidroalcohólico para sus pacientes, advirtió un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Los cerca de 3850 millones de personas que acuden a estos establecimientos corren un gran riesgo de contraer infecciones, más aún si se tiene en cuenta que 688 millones son atendidos en establecimientos donde no hay ningún tipo de servicio de higiene, indicó el informe divulgado en esta ciudad suiza sede de la OMS.

Las estimaciones son posibles porque se dispuso de datos de 40 países, que abarcan 35 % de la población mundial, contra reportes sobre agua, saneamiento e higiene en centros de salud de solo 21 países en 2020 y apenas 14 en 2019.

El panorama ahora es más claro pero igualmente más alarmante.

Aunque 68 % de los establecimientos disponen de estas instalaciones en los lugares donde se atiende a los pacientes, y 65 % cuentan con puntos para lavarse las manos con agua y jabón en los aseos, solo 51% dispone de ambos recursos y de ese modo cumple los criterios establecidos para los servicios básicos de higiene.

Otro dato revelador es que uno de cada 11 establecimientos de salud (nueve por ciento) no dispone de ninguno de esos recursos.

“Los hospitales y dispensarios que carecen de agua no contaminada y servicios básicos de higiene y saneamiento pueden ser una trampa mortal para las embarazadas, los recién nacidos y los niños”, dijo Kelly Ann Naylor, Directora del programa sobre agua, saneamiento, higiene y clima de Unicef.

Cada año “cerca de 670 000 neonatos fallecen a causa de infecciones, una enorme tragedia, sobre todo teniendo en cuenta que esas defunciones se pueden prevenir”, dijo Naylor.

Por otra parte, “si los trabajadores de la salud no tienen acceso a servicios de higiene, no se puede decir que se presta atención de salud a los usuarios de esos establecimientos”, agregó.

En el informe se señala que los ambientes y las manos contaminadas son una fuente importante de transmisión de patógenos y de generación de resistencias a los antimicrobianos en los establecimientos de salud.

Para mejorar los programas de control y prevención de las infecciones es fundamental dotar de más acceso a puntos para lavarse las manos con agua y jabón e higienizar el entorno, medidas imprescindibles para prestar una atención de calidad, sobre todo para el parto sin riesgos.

La cobertura de las instalaciones de agua, saneamiento e higiene sigue siendo desigual en las distintas regiones y países en función del grupo de ingresos al que pertenecen.

Los establecimientos de África subsahariana están rezagados en cuanto a los servicios de higiene. Mientras que 73 % de los establecimientos de salud de la región disponen de servicios para lavarse las manos con alcohol o con agua y jabón en los puntos de atención, solo 37 % proporciona agua y jabón en los aseos.

La gran mayoría (87 %) de los hospitales dispone de instalaciones destinadas a la higiene de las manos en los puntos de atención, mientras que esta proporción es del 68% de los demás establecimientos de salud.

En los países menos desarrollados, solo 53 % de los establecimientos de salud disponen de una fuente de agua protegida en sus instalaciones. A modo de comparación, la cifra promedio mundial es de 78 %.

En todo el mundo, tres por ciento de los establecimientos de salud de las zonas urbanas y 11 % de las zonas rurales carecen de servicios de agua.

En los países de los que se dispone de datos, uno de cada diez establecimientos de salud no tiene servicios de saneamiento.

La proporción de establecimientos de salud sin servicios de saneamiento oscila entre tres por ciento en América Latina y el Caribe, y Asia oriental y sudoriental, y 22 % en África al sur del Sahara.

Además, apenas uno de cada cinco (21 %) de los países menos desarrollados dispone de servicios de saneamiento básicos en los establecimientos de salud.

Para Maria Neira, directora del departamento de medio ambiente, cambio climático y salud de la OMS, “la existencia de instalaciones y prácticas de higiene en los establecimientos de salud es innegociable”.

“Es imprescindible mejorarlos de cara a la preparación y la prevención frente a las epidemias y la recuperación tras ellas, pero no podremos avanzar si no aumentan las inversiones en medidas básicas como el agua no contaminada, los aseos limpios y la gestión sin riesgos de los desechos de las actividades de atención”, afirmó.

Por ello, Neira dijo que la OMS y la Unicef animan a los Estados “a intensificar sus esfuerzos por llevar a la práctica el compromiso adquirido en 2019 por la Asamblea Mundial de la Salud, de reforzar los servicios de agua, saneamiento e higiene en los establecimientos y hacer un seguimiento de dichos esfuerzos”.

A-E/HM