¿Fallo de la Corte Suprema eliminará el estigma de trabajadoras sexuales en  India?

LUCKNOW, India -Los defensores de derechos sociales, incluida Tahira Hasan, proveniente de la ciudad de Lucknow, acogieron con satisfacción en India la histórica sentencia de la Corte Suprema que reconoce el trabajo sexual como una profesión legal.

El máximo tribunal de este país del sur de Asia dictaminó a fines de mayo que las trabajadoras sexuales deben ser tratadas con dignidad y que deben realizarse talleres para informarles sobre sus derechos.

“Este es un gran paso tomado por el tribunal supremo del país. Es justo reiterar que el trabajo sexual es una profesión como cualquier otra. Es deber de la sociedad asegurar que las trabajadoras sexuales puedan ganarse la vida sin acoso”, dijo Hasan a IPS en Lucknow, capital del estado de Uttar Pradesh, en el norte del país.

Ante la falta de una ley sobre el tema, la Corte invocó su facultad especial bajo el artículo 142 de la Constitución para dictar lineamientos que definan el trabajo sexual como una profesión. Un tribunal de tres altos jueces, encabezado por L Nageswara Rao, entendió que las trabajadoras sexuales tienen derecho a protección y dignidad ante los ojos de la ley.

“Independientemente de la profesión, cada individuo en este país tiene derecho a una vida digna según el artículo 21 de la Constitución de la India”, determinó la sentencia de la Corte Suprema, publicada en LiveLaw.

Y añadió: “Toda vez que se realiza una redada en algún burdel, dado que el trabajo sexual voluntario no es ilegal y solo es ilegal administrar el establecimiento, las trabajadoras sexuales involucradas no deben ser arrestadas, sancionadas, acosadas o victimizadas”.

“Cuando resulte evidente que la trabajadora sexual es mayor de edad y está participando con consentimiento, la policía debe abstenerse de inmiscuirse o ejercer cualquier acción delictiva”, se lee también en la sentencia.

Según el fallo, las trabajadoras sexuales no pueden ser discriminadas por los funcionarios policiales cuando presenten una denuncia penal, especialmente si el delito cometido contra ellas es de naturaleza sexual.

La policía, continúa el texto de la sentencia, no puede intervenir innecesariamente en el negocio de las trabajadoras sexuales, y debería sensibilizarse respecto de ellas. Las últimas pautas establecen que las trabajadoras sexuales deben recibir atención médica y legal.

«(La) protección básica de la decencia y la dignidad humanas se extiende a las trabajadoras sexuales y sus hijos, quienes, soportando la peor parte del estigma social asociado a su trabajo, son relegados de la sociedad, privados de su derecho a vivir con dignidad y de las oportunidades para proporcionar lo mismo a sus hijos”, determina.

La Corte se refirió en particular a los hijos de trabajadoras sexuales, señalando que “si se encuentra a un menor viviendo en un burdel o con trabajadoras sexuales, no debe presumirse que ha sido objeto de trata».

«En caso de que la trabajadora sexual afirme que es su hijo/hija, se pueden hacer pruebas para determinar si el reclamo es correcto y, de ser así, no se debe separar forzosamente al menor”, establece.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

El máximo tribunal también ha ordenado a la policía que no revele la identidad de las trabajadoras sexuales a los medios de comunicación y ha pedido al Consejo de Prensa de la India que emita las directrices adecuadas al respecto.

Según La Corte, lo que las trabajadoras sexuales hacen por su salud y seguridad no puede ser considerado un delito. Recordó al país que el artículo 21 de la Constitución otorga a todo ciudadano el derecho a vivir una vida digna y ejercer su profesión sin temor.

También ha pedido al gobierno su opinión sobre las directrices para las trabajadoras sexuales. En ese sentido, le solicitó que aclarara su postura sobre las recomendaciones hechas por un panel en 2011 para eximir de criminalización a las trabajadoras sexuales adultas que tuvieran relaciones sexuales consentidas.

El gobierno central necesita desarrollar una ley para las trabajadoras sexuales. Hasta que eso suceda, a la Corte le gustaría ver la rehabilitación de estas trabajadoras. La policía, dijo, debe recibir capacitación sobre sensibilización, porque a menudo se les acusa de abusar y someterlos a la violencia.

Sin embargo, Shahira Naim, periodista y activista social, se pregunta si el reciente fallo de la Corte mejorará la difícil situación de las trabajadoras sexuales. Si bien el trabajo sexual siempre ha sido legal en la India, la sociedad trata a las involucradas con desprecio.

A pesar de la preocupación expresada por la Corte, a las trabajadoras sexuales, especialmente a las mujeres, se les sigue negando la dignidad.

Cuando se allanan los hoteles, a menudo es la prostituta la que es arrestada mientras que el cliente masculino y el proxeneta pueden escapar. La capacitación de la policía es necesaria cuando no es fácil eliminar el estigma relacionado con la profesión.

Es la aplicación de las leyes lo que restaurará la dignidad.

“Hasta que se elimine el estigma asociado a la profesión, las trabajadoras sexuales seguirán sin ser respetadas en la sociedad. Una buena ley por sí sola no puede facilitarles la vida, pero la práctica del espíritu de la ley ayudará”, señaló Naim.

Las trabajadoras sexuales siguen siendo vulnerables hasta el día de hoy en India.

Un ejemplo es el de una mujer de 42 años asesinada en enero de 2020 en la ciudad de Bangalore, en el sur de India, por un guardia de seguridad por negarse a tener sexo con él sin protección.

El guardia de seguridad fue pateado por esa mujer cuando intentó forzarla sin condón. Le pidió que le devolviera el dinero que ya le había pagado por sexo. Enojado y asustado porque ella, supuestamente, hizo un ruido, el guardia de seguridad le cortó la garganta a la prostituta y escapó, según informes policiales.

Informaciones periodísticas contaron que la policía finalmente localizó al asesino y lo detuvo.

Una trabajadora sexual que no quiso revelar su nombre dijo que las leyes existentes no son malas, pero que no se implementan como deberían. El fallo judicial es otro llamado a la sociedad para que ejerza la ley en la realidad.

La sentencia pone la difícil situación de las trabajadoras sexuales en el centro de un debate público en un momento en que a la gente le sigue dando vergüenza hablar de ello.

El tema es tabú en India. Incluso mencionar a las trabajadoras sexuales se considera pecaminoso en una sociedad que alguna vez homenajeó a las prostitutas.

En la mitología india, las prostitutas se describen como seres celestiales. Se les menciona como una perfecta encarnación de la belleza y cuyo talento musical y magistrales pasos de baile fueron apreciados por la sociedad antigua.

Pero ha sido un largo camino para las trabajadoras sexuales contemporáneas que continúan luchando por un poco más de dignidad en la vida.

Si bien el trabajo sexual voluntario es legal, administrar un burdel es ilegal en India. Si los burdeles, los hoteles, el proxenetismo y las proposiciones son ilegales, entonces cómo y dónde se supone que la trabajadora sexual lleve a cabo su negocio, cuestiona Naim.

Este tipo de acoso debe terminar, ya que la Corte Suprema ha reiterado ahora que el trabajo sexual es una profesión como cualquier otra y que la policía no debe interferir ni emprender acciones penales contra adultos y el sexo consentido.

Sin embargo, la pregunta es si el acoso terminará y cuándo.

T: MLM / ED: EG