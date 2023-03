Un medio de verificación de datos enfrenta la desinformación campaña de Paraguay

MONTEVIDEO – El medio digital El Surtidor tiene la particularidad que nace al mismo tiempo en que comenzó a viralizarse la desinformación, dicen sus integrantes. Próximo a cumplir siete años, se posiciona desde el periodismo visual como el único medio que realiza fact-checking (verificación de datos) de manera constante en Paraguay.

Una vez pasadas las elecciones internas partidarias de diciembre de 2022, El Surtidor tiene el desafío de realizar fact-checking en medio de una campaña electoral plagada de desinformación. Las próximas elecciones generales serán el 30 de abril de 2023 y tienen como candidatos favoritos a Santiago Peña, por el gobernante Partido Colorado, y en segundo lugar a Pedro Efraín Alegre, de la opositora Concertación Nacional.

La directora editorial y cofundadora de El Surtidor, Jazmín Acuña, asegura que en este contexto la circulación de información falsa se está utilizando con fines electorales. Ella pone como ejemplo un análisis que publicaron recientemente sobre “las narrativas que intoxicaron el debate en torno al proyecto de reforma educativa” (conocido como el Plan Nacional de Transformación Educativa) que intenta implementar el actual gobierno paraguayo.

Grupos autodenominados provida y ligados a uno de los partidos políticos que disputa el poder de cara a las próximas elecciones generales “divulgan mucha desinformación de género sobre este plan”, agrega.

Para contrarrestar esta desinformación, El Surtidor analizó los discursos que se generaron en torno al plan con el fin de identificar qué mecanismos discursivos usan. Según Acuña, “apelan mucho al patriotismo, equiparan identidad nacional con conservadurismo, utilizan la vieja estrategia de la construcción del otro como el enemigo interno que responde a intereses foráneos”. Lo que intentan en El Surtidor es “ofrecer a la audiencia más insumos de cómo se construye este discurso”.

Para la directora del medio, la desinformación en torno al Plan Nacional de Transformación Educativa en Paraguay es una “estrategia electoral” que se está afinando desde el año pasado con las elecciones internas partidarias. En este sentido, Acuña afirma que “la desinformación de género es un elemento clave en este período de elecciones”, siendo “la primera vez en el país que se utiliza e instrumentaliza con fines electorales”.

En El Surtidor detectaron que campañas de desinformación como esta desvían la atención sobre acusaciones graves que están ocurriendo en el país.

El pasado enero Estados Unidos sancionó por “corrupción” y “vínculos con organizaciones terroristas” como Hezbolá al actual vicepresidente paraguayo, Hugo Velásquez, y al expresidente Horacio Cartes (2013-2018), integrantes del Partido Colorado.

Según Acuña, “se habla de género para no hablar de esto. Logran saturar las redes con los temas que desinforman. Algo particular de estas elecciones que va a ir creciendo hacia abril”. Además, ella afirma que “ahora mismo todos los voceros del presidente [Cartes] del Partido Colorado están diciendo que no existen pruebas para las acusaciones de Estados Unidos, cuando sí existen”.

Una investigación de El Surtidor aporta evidencias que fortalecen las acusaciones contra Cartes.

“En las próximas semanas vamos a hacer una cobertura más extensa sobre desinformación en período electoral”, adelanta Acuña. Porque en El Surtidor entienden que la información de calidad y rigurosa es un elemento fundamental para la democracia. “Cuando no podemos confiar en la información, cuando los debates se saturan, cuando ambas cosas se ven afectadas la calidad de la democracia es baja”, dice su directora.

La Precisa y el podcast semanal

Desde muy temprano en el medio identificaron que la desinformación, “así como la crisis climática o la desigualdad de género, se volvió algo cotidiano”, explica Acuña.

Rápidamente fundaron una sección dedicada exclusivamente a monitorear la desinformación. En La Precisa verifican las afirmaciones de políticos, economistas, empresarios, periodistas, figuras públicas, medios de comunicación y otras instituciones formadoras de opinión pública.

A partir de 2020 también empezaron a chequear información en el área científica y de investigación en torno a la pandemia de coronavirus. En este artículo la reportera Juliana Quintana cuenta paso a paso cómo hicieron el fact-checking de la desinformación en la pandemia.

Durante ese período, Acuña dice que les llegaban de su audiencia muchos audios de voz de mensajería instantánea con información falsa relacionada a la covid-19. Para analizar esa información crearon un podcast semanal, un “formato amigable con las redes y la mensajería” desde donde venía la desinformación. “Respondemos con audio. Vamos innovando, viendo qué funciona según el contexto”.

Este artículo se publicó originalmente en IJNet, la red internacional de periodistas.

RV: EG